Поляки запропонували взяти в оренду портову інфраструктуру Одещини

Порт на Одещині. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Заступник голови Мінсільгоспу Польщі Михайло Колодзейчак заявив, що Варшава має купити чи орендувати портову інфраструктуру на Одещині. Нібито для розширення можливостей експорту зерна.

Про це заступник голови Мінсільгоспу Польщі Михайло Колодзейчак заявив в інтерв'ю виданню Polsat News.

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Пропозиція чиновника

Михайло Колодзейчак запропонував провести відповідні переговори з Києвом, щоб розглянути можливість довгострокової оренди одеського порту для експорту зерна. За словами чиновника, у такий спосіб можна забезпечити Польщі доступ до Чорного моря і цим знизити вартість транспортування сільськогосподарської продукції до африканських країн.

"Поки я нічого конкретного ні від кого не чув. Чому б нам у Польщі не сказати те, що я хочу запропонувати зараз, — що поляки повинні поговорити з українцями про те, щоб вони взяли нас в оренду, наприклад, на 50 років, або продали нам причал, де поляки могли б мати свій власний зерновий порт? Таке місце могло б бути? зерно, європейське зерно", — заявив Михайло Колодзейчак.

Крім того, чиновник припустив, що Україна може вступити до Європейського союзу, якщо надасть польським сільгосптоваровиробникам 500 000 га землі для тваринництва.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про ціни на нерухомість у Польщі. А також про умови отримання громадянства у цій країні.