Поляки предложили взять в аренду портовую инфраструктуру Одесской области

Порт в Одесской области. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Заместитель главы Минсельхоза Польши Михаил Колодзейчак заявил, что Варшава должна купить или арендовать портовую инфраструктуру в Одесской области. Якобы для расширения возможностей экспорта зерна.

Об этом заместитель главы Минсельхоза Польши Михаил Колодзейчак заявил в интервью изданию Polsat News.

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Предложение чиновника

Михаил Колодзейчак предложил провести соответствующие переговоры с Киевом, чтобы рассмотреть возможность долгосрочной аренды одесского порта для экспорта зерна. По словам чиновника, таким образом можно обеспечить Польше доступ к Черному морю и этим снизить стоимость транспортировки сельскохозяйственной продукции в африканские страны.

"Пока я ничего конкретного ни от кого не слышал. Почему бы нам в Польше не сказать то, что я хочу предложить сейчас, — что поляки должны поговорить с украинцами о том, чтобы они взяли нас в аренду, например, на 50 лет, или продали нам причал, где поляки могли бы иметь свой собственный зерновой порт? Такое место могло бы быть? зерно, европейское зерно", — заявил Михаил Колодзейчак.

Кроме того, чиновник предположил, что Украина может вступить в Европейский союз, если предоставит польским производителям сельхозтоваров 500 000 га земли для животноводства.

Напомним, недавно мы писали о ценах на недвижимость в Польше. А также об условиях получения гражданства в этой стране.