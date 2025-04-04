Одессу никогда не передадут РФ

Одесса не будет российской — Кипер о заявлениях Трампа
Американские журналисты спекулируют на теме войны, распространяя слухи о вероятной передаче Одессы под контроль РФ. Но на такие условия украинская сторона не согласится.
Об этом в интервью Дмитрию Гордону рассказал глава Одесской ОГА Олег Кипер.
Невозможный сценарий
В Одесской областной военной администрации заверили, что добраться до нашего региона российская армия пока не в состоянии. А передача его под контроль России в результате переговоров — сценарий невозможный, поскольку украинская сторона никогда на это не пойдет.
"Если Трамп имел в виду, что это будет сделано каким-то боевым путем, то для них это будет очень трудно сделать. Это потребует слишком много ресурсов и времени. Они пытаются добраться до Одессы уже 3 года",— говорит Олег Кипер.
Предположение журналистов
Напомним, в статье The New York Times журналисты предполагают, что Дональд Трамп на переговорах может обсуждать передачу РФ некоторых территорий. В частности, в материале упоминается и Одесский порт, поскольку он является стратегически важным объектом.
"Помощники президента Украины Владимира Зеленского в прошлом месяце заявили, что они обеспокоены тем, что господин Трамп может удовлетворить другие желания господина Путина в отношении некоторых частей Украины, возможно, включая критически важный Одесский порт",— пишут журналисты The New York Times.
На статью отреагировали и в Одессе. Нардеп Алексей Гончаренко заявил, что никакой передачи порта Одессы никому не будет. Он также добавил, что американские СМИ сейчас спекулируют темой Украины. Опровергли информацию и в Центре противодействия дезинформации.
Напомним, недавно мы писали о заявлениях Трампа относительно договоренностей. А также о нарушении перемирия.
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