Олег Кіпер зізнався, як змінив роботу слідчого на адвоката

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер. Фото: Новини.LIVE

Голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер зізнався, що шлях до політики для нього непростий. Тим більш, що він довго звикав навіть до нової ролі адвоката після роботи слідчим.

Про це йшлося у бесіді Дмитра Гордона та очільника Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера.

Реклама

Читайте також:

"Який з мене політик..."

Олег Кіпер, який зараз очолює Одеську ОВА, поділився особистими переживаннями щодо переходу від слідчого практики до адвоката. За його словами, це потребувало не лише внутрішньої перебудови, а й зміни мислення.

"Ну який же з мене політик… Мені навіть перший час адвокатом бути було складно. Коли тобі клієнт розповідає, який він правий, а ти ще мізками слідчого думаєш: "ну що ти мені розповідаєш", — зізнався Олег Кіпер.

Він зазначив, що довелося змінювати підхід до справ і навчитися дивитися на ситуації під іншим кутом, а політика вимагає зовсім іншого бачення, ніж слідство чи адвокатська практика.

"Поки перебудувався, треба було і сім’ю годувати, і якось прийти до цього. Коли ти все життя займався трохи іншим — це, мабуть, поки що складно", — додав очільник Одеської області.

Попри виклики, Олег Кіпер вважає, що цей досвід допомагає йому залишатись критичним до інформації та краще аналізувати події, що важливо у воєнний час.

Нагадаємо, Олег Кіпер поділився подробицями своїх робочих стосунків із мером Одеси Геннадієм Трухановим. Також ми повідомляли, що невідомі пошкодили автомобіль відомої проукраїнської активістки та зоозахисниці Яни Тітаренко.