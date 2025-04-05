Олег Кипер признался, как сменил работу следователя на адвоката

Глава Одесской ОГА Олег Кипер. Фото: Новини.LIVE

Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер признался, что путь в политику для него непростой. Тем более, что он долго привыкал даже к новой роли адвоката после работы следователем.

Об этом он рассказал в беседе с Дмитрием Гордоном.

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"Какой из меня политик..."

Олег Кипер, который сейчас возглавляет Одесскую ОВА, поделился личными переживаниями относительно перехода от следственной практики к адвокату. По его словам, это требовало не только внутренней перестройки, но и изменения мышления.

"Ну какой же из меня политик... Мне даже первое время адвокатом быть было сложно. Когда тебе клиент рассказывает, как он прав, а ты еще мозгами следователя думаешь: "ну что ты мне рассказываешь", — признался Олег Кипер.

Он отметил, что пришлось менять подход к делам и научиться смотреть на ситуации под другим углом, а политика требует совсем другого видения, чем следствие или адвокатская практика.

"Пока перестроился, надо было и семью кормить, и как-то прийти к этому. Когда ты всю жизнь занимался немного другим - это, пожалуй, пока сложно", — добавил глава Одесской области.

Несмотря на вызовы, Олег Кипер считает, что этот опыт помогает ему оставаться критическим к информации и лучше анализировать события, что важно в военное время.

Напомним, Олег Кипер поделился подробностями своих рабочих отношений с мэром Одессы Геннадием Трухановым. Также мы сообщали, что неизвестные повредили автомобиль известной проукраинской активистки и зоозащитницы Яны Титаренко.