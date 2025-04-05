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В Одесі пошкодили авто зоозахисниці Яни Тітаренко — подробиці

5 квітня 2025 13:21
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
В Одесі проукраїнській активістці Яні Тітаренко пошкодили авто
Одеська зоозахисниця Яна Тітаренко. Фото: facebook
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

В Одесі невідомі пошкодили автомобіль відомої проукраїнської активістки та зоозахисниці Яни Тітаренко. Інцидент стався одразу після виходу телепередачі про її діяльність. Активістка підозрює, що це була навмисна акція залякування.

Про це у суботу, 5 квітня, повідомила зоозахисниця Яна Тітаренко на своїй сторінці у Facebook.

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В Одесі пошкодили авто зоозахисниці Яни Тітаренко — подробиці - фото 1
Допис активістки. Фото: скриншот

В Одесі пошкодили автівку зоозахисниці

Ранок для волонтерки й громадської діячки Яни Тітаренко розпочався з неприємного сюрпризу — її авто виявилось серйозно пошкодженим. 

"Вирваний бампер, якісь дивні дірки, фара. Хтось витратив на це час — це точно робили не поспіхом", — поділилася Яна.

В Одесі пошкодили авто зоозахисниці Яни Тітаренко — подробиці - фото 2
Пошкоджена машина Яни Тітаренко. Фото: Яна Тітаренко/facebook

Активістка одразу подала заяву до поліції. Правоохоронці повідомили, що заява прийнята і з нею найближчим часом зв’яжеться слідчий.

В Одесі пошкодили авто зоозахисниці Яни Тітаренко — подробиці - фото 2
Заява в поліцію. Фото: Яна Тітаренко/facebook

Чому активістці пошкодили автівку

Жінка пише, що інцидент стався одразу після виходу телепередачі, де розповідали про її проукраїнську позицію, зоозахист та допомогу тваринам під час війни.

"Можливо, це просто вандалізм. Але з огляду на час і контекст, це виглядає як цілеспрямоване залякування", — додає активістка.

Поки що правоохоронці не коментують деталей справи. Яна Тітаренко відома в місті як волонтерка, яка допомагає безпритульним тваринам та активно підтримує ЗСУ.

В Одесі пошкодили авто зоозахисниці Яни Тітаренко — подробиці - фото 3
Пошкоджене авто. Фото: Яна Тітаренко/facebook

Нагадаємо, особисті дані одеських журналістів злили сепаратистам з банди Мальцева. Також ми писали, що Олег Кіпер поділився подробицями своїх робочих стосунків із мером Одеси Геннадієм Трухановим.

Одеса зоозахисники Одеська область активісти автомобіль інцидент
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