В Одессе проукраинской активистке Яне Титаренко повредили авто

В Одессе повредили авто зоозащитницы Яны Титаренко — подробности
В Одессе неизвестные повредили автомобиль известной проукраинской активистки и зоозащитницы Яны Титаренко. Инцидент произошел сразу после выхода телепередачи о ее деятельности. Активистка подозревает, что это была преднамеренная акция запугивания.
Об этом в субботу, 5 апреля, сообщила зоозащитница Яна Титаренко на своей странице в Facebook.
В Одессе повредили машину зоозащитницы
Утро для волонтера и общественного деятеля Яны Титаренко началось с неприятного сюрприза — ее авто оказалось серьезно поврежденным.
"Вырванный бампер, какие-то странные дырки, фара. Кто-то потратил на это время — это точно делали не в спешке", — поделилась Яна.
Активистка сразу подала заявление в полицию. Правоохранители сообщили, что заявление принято и с ней в ближайшее время свяжется следователь.
Почему активистке повредили машину
Женщина пишет, что инцидент произошел сразу после выхода телепередачи, где рассказывали о ее проукраинской позиции, зоозащите и помощи животным во время войны.
"Возможно, это просто вандализм. Но учитывая время и контекст, это выглядит как целенаправленное запугивание", — добавляет активистка.
Пока правоохранители не комментируют деталей дела. Яна Титаренко известна в городе как волонтер, которая помогает бездомным животным и активно поддерживает ВСУ.
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