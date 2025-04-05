В Одессе проукраинской активистке Яне Титаренко повредили авто

Одесская зоозащитница Яна Титаренко. Фото: facebook

В Одессе неизвестные повредили автомобиль известной проукраинской активистки и зоозащитницы Яны Титаренко. Инцидент произошел сразу после выхода телепередачи о ее деятельности. Активистка подозревает, что это была преднамеренная акция запугивания.

Об этом в субботу, 5 апреля, сообщила зоозащитница Яна Титаренко на своей странице в Facebook.

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В Одессе повредили машину зоозащитницы

Утро для волонтера и общественного деятеля Яны Титаренко началось с неприятного сюрприза — ее авто оказалось серьезно поврежденным.

"Вырванный бампер, какие-то странные дырки, фара. Кто-то потратил на это время — это точно делали не в спешке", — поделилась Яна.

Поврежденная машина Яны Титаренко. Фото: Яна Титаренко/facebook

Активистка сразу подала заявление в полицию. Правоохранители сообщили, что заявление принято и с ней в ближайшее время свяжется следователь.

Заявление в полицию. Фото: Яна Титаренко/facebook

Почему активистке повредили машину

Женщина пишет, что инцидент произошел сразу после выхода телепередачи, где рассказывали о ее проукраинской позиции, зоозащите и помощи животным во время войны.

"Возможно, это просто вандализм. Но учитывая время и контекст, это выглядит как целенаправленное запугивание", — добавляет активистка.

Пока правоохранители не комментируют деталей дела. Яна Титаренко известна в городе как волонтер, которая помогает бездомным животным и активно поддерживает ВСУ.

Поврежденное авто. Фото: Яна Титаренко/facebook

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