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В Одессе повредили авто зоозащитницы Яны Титаренко — подробности

5 апреля 2025 13:21
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
В Одессе проукраинской активистке Яне Титаренко повредили авто
Одесская зоозащитница Яна Титаренко. Фото: facebook
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

В Одессе неизвестные повредили автомобиль известной проукраинской активистки и зоозащитницы Яны Титаренко. Инцидент произошел сразу после выхода телепередачи о ее деятельности. Активистка подозревает, что это была преднамеренная акция запугивания.

Об этом в субботу, 5 апреля, сообщила зоозащитница Яна Титаренко на своей странице в Facebook.

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Сообщение активистки. Фото: скриншот

В Одессе повредили машину зоозащитницы

Утро для волонтера и общественного деятеля Яны Титаренко началось с неприятного сюрприза — ее авто оказалось серьезно поврежденным.

"Вырванный бампер, какие-то странные дырки, фара. Кто-то потратил на это время — это точно делали не в спешке", — поделилась Яна.

В Одесі пошкодили авто зоозахисниці Яни Тітаренко — подробиці - фото 2
Поврежденная машина Яны Титаренко. Фото: Яна Титаренко/facebook

Активистка сразу подала заявление в полицию. Правоохранители сообщили, что заявление принято и с ней в ближайшее время свяжется следователь.

В Одесі пошкодили авто зоозахисниці Яни Тітаренко — подробиці - фото 2
Заявление в полицию. Фото: Яна Титаренко/facebook

Почему активистке повредили машину

Женщина пишет, что инцидент произошел сразу после выхода телепередачи, где рассказывали о ее проукраинской позиции, зоозащите и помощи животным во время войны.

"Возможно, это просто вандализм. Но учитывая время и контекст, это выглядит как целенаправленное запугивание", — добавляет активистка.

Пока правоохранители не комментируют деталей дела. Яна Титаренко известна в городе как волонтер, которая помогает бездомным животным и активно поддерживает ВСУ.

В Одесі пошкодили авто зоозахисниці Яни Тітаренко — подробиці - фото 3
Поврежденное авто. Фото: Яна Титаренко/facebook

Напомним, личные данные одесских журналистов слили сепаратистам из банды Мальцева. Также мы писали, что Олег Кипер поделился подробностями своих рабочих отношений с мэром Одессы Геннадием Трухановым.

Одесса зоозащитники Одесская область активисты автомобиль инцидент
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