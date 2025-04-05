Журналісти Одеси звинувачують голову НСЖУ в передачі особистих даних

Керівник одеського обласного відділення Національного союзу журналістів Юрій Работін. Фото: facebook

Одеські працівники медіа закликали Юрія Работіна піти з посади керівника обласного відділення Національного союзу журналістів. Представники ЗМІ звинувачують його у передачі їхніх даних Олегу Мальцеву, обвинуваченому в організації бойової групи для повалення влади.

Про це стало відомо з відкритого листа, на ім'я Юрія Работіна оприлюдненого журналісткою Марією Ковальовою.

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Особисті дані під загрозою

Згідно з відкритим листом, який оприлюднила журналістка Марія Ковальова, мінімум тридцять підписантів цієї скарги стали мішенями для Мальцева, що стало можливим завдяки передачі їхніх даних через Работіна.

"Нас справжні редакції Одеси секта Мальцева переслідувала і неодноразово, ми зверталися до Одеської НСЖУ вже на етапі, коли Мальцева затримало СБУ і голова Юрій Работін злив усі наші контакти", — написала журналістка.

Авторка відкритого листа заявила, що дії Работіна підпадають під порушення статті 182 Кримінального кодексу України про порушення недоторканності приватного життя.

Своєю чергою, Національна спілка журналістів України висловила стурбованість щодо цієї ситуації, засудивши поширення персональних даних журналістів. Спілка також наголосила на важливості захисту прав медійників у складний час.

Нагадаємо, житель Одеського району збудував альтанку для відпочинку прямо на території Нижньодністровського національного парку. Також ми повідомляли, що на Одещині оголосили високий рівень небезпеки на початку наступного тижня.