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Готувалися до захоплення влади — в Одесі знешкодили озброєних диверсантів

23 вересня 2024 10:23
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
В Одесі затримали озброєну банду диверсантів
Працівник СБУ поруч з затриманим. Фото: Одеська обласна прокуратура
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Виходець з Криму організував збройну групу в Одесі. На замовлення російських кураторів вона мала захопити контроль над містом у разі наближення військ РФ. Диверсантам загрожує до 10 років у в'язниці.

Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі

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Що відомо

За даними слідства, підозрювані створили воєнізоване формування — "Оперативно-бойовий підрозділ". Воно діяло під виглядом легальних громадських організацій та комерційних фірм. 

Для загалу група займалася питаннями військової історії, екології та юриспруденції, а насправді створювала загони снайперів, розвідки, зв’язку, оперативного забезпечення і одну з основних – штурмову групу. У підборі учасників надавали перевагу громадянам із спеціальними навичками, досвідом ведення бойових дій або вузькопрофільним спеціалістам.

Підпілля очолював місцевий адвокат, уродженець Автономної  Республіки Крим, який після захоплення півострову переїхав до Одеси. Тут він, видаючи себе за "наукового діяча", зібрав коло прибічників, повністю відданих йому особисто та готових беззастережно виконувати його накази. "Правою рукою" керівника диверсійної групи став його друг-однодумець.

"Підрозділ" був побудований за військовим взірцем, в ньому проводилась військова, фізична та спеціальна (тактична, медична, психологічна) підготовка учасників. 

Учасники групи готувалися до силового захоплення держустанов та подолання спротиву Сил оборони при наближенні російських військ до Одеси. У разі захоплення міста вони розраховували на посади в окупаційній адміністрації.

У СБУ уточнюють, що після невдач росіян на фронті групу перевели в режим очікування й активували лише влітку 2024 року, коли вона отримала таємні завдання. 

За інформацією Новини.LIVE йдеться про Олега Мальцева і Костянтина Слободянюка. 

Викриття диверсантів 

Під час обшуків правоохоронці вилучили понад 70 одиниць вогнепальної зброї, бронежилети, шоломи, балістичні окуляри та інше тактичне спорядження, а також інструкції з підривної діяльності.

Затриманим повідомили про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 28, ч .1 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади, вчинені за попередньою змовою групою осіб);
  • чч. 1, 3 ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань).

Затримані перебувають під вартою. Їм загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Миколаєві судять дезертира, який перейшов на бік ворога і воює проти України. 

Також в Одесі затримали пенсіонера, який передавав інформацію про українських військових росіянам. 

СБУ Одеса диверсія Новини Одеси затримання

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