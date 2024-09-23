В Одессе задержали вооруженную банду диверсантов

Работник СБУ рядом с задержанным. Фото: Одесская областная прокуратура

Выходец из Крыма организовал вооруженную группу в Одессе. По заказу российских кураторов она должна была захватить контроль над городом при приближении войск РФ. Диверсантам грозит до 10 лет в тюрьме.

Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре.

Читайте также:

Что известно

По данным следствия, подозреваемые создали военизированное формирование — "Оперативно-боевое подразделение". Оно действовало под видом легальных организаций и коммерческих компаний.

Для общества группа занималась вопросами военной истории, экологии и юриспруденции, а на самом деле создавала отряды снайперов, разведки, связи, оперативного обеспечения и одну из основных — штурмовую группу. В подборе участников отдавали предпочтение гражданам со специальными навыками, опытом ведения боевых действий или узкопрофильным специалистам.

Подполье возглавлял местный адвокат, уроженец Автономной Республики Крым, который после захвата полуострова переехал в Одессу. Здесь он, выдавая себя за "научного деятеля", собрал круг приверженцев, полностью отданных ему лично и готовых безоговорочно выполнять его приказы. "Правой рукой" руководителя диверсионной группы стал его друг-единомышленник.

"Подразделение" было построено по военному образцу, в нем проводилась военная, физическая и специальная (тактическая, медицинская, психологическая) подготовка участников.

Участники группы готовились к силовому захвату госучреждений и преодолению сопротивления сил обороны при приближении российских войск к Одессе. В случае захвата города, они рассчитывали на должности в оккупационной администрации.

В СБУ уточняют, что после неудач россиян на фронте группу перевели в режим ожидания и активировали только летом 2024, когда она получила тайные задачи.

По информации Новини.LIVE, речь идет об Олеге Мальцеве и Константине Слободянюке.

Разоблачение диверсантов

Во время обысков правоохранители изъяли более 70 единиц огнестрельного оружия, бронежилеты, шлемы, баллистические очки и другое тактическое снаряжение, а также инструкции по взрывной деятельности.

Задержанным сообщили о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 28, ч.1 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти, совершенные по предварительному сговору группой лиц);

чч. 1, 3 ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований).

Задержанные находятся под стражей. Им грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, в Николаеве судят дезертира, перешедшего на сторону врага и воюющего против Украины.

Также в Одессе задержан пенсионер, который передавал информацию об украинских военных россиянам.