У Миколаєві судять офіцера, який перейшов на бік ворога

Колишній український офіцер серед російських військових. Фото: Спецпрокуратура у сфері оборони Південного регіону

До суду скерували обвинувальний акт стосовно колишнього командира зенітного ракетно-артилерійського дивізіону однієї з кримських військових частин. Офіцера судитимуть за державну зраду та дезертирство.

Про це повідомили у Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Південного регіону.

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Пішов служити ворогу

За даними слідства, у березні 2014 року, під час російської окупації Криму, підполковник не вибув до нового місця дислокації частини, яке визначило командування. Натомість він продовжував ухилятися й приховував належність до ЗСУ.

Згодом офіцер погодився служити у збройних силах РФ, де отримав посаду начальника протиповітряної оборони — начальника відділення. Зараз він бере участь у російській агресії проти України.

Покарання за державну зраду

Згідно з українським законодавством, державна зрада в умовах воєнного стану карається позбавленням волі на строк п’ятнадцять років або довічним позбавленням волі, з конфіскацією майна.

Втім, наразі підозрюваний перебуває на тимчасово окупованій території. Тому розслідування стосовно нього ведеться у спеціальному порядку (in absentia).

Нагадаємо, у Миколаївській області судитимуть мешканця Очакова, який передавав ворогу дані про розташування українських військових.

Також днями в Одесі затримали пенсіонера. Він передавав росіянам інформацію про розташування ППО.