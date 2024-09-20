У Миколаєві судять офіцера, який перейшов на бік ворога

У Миколаєві судитимуть дезертира, який воює проти України
До суду скерували обвинувальний акт стосовно колишнього командира зенітного ракетно-артилерійського дивізіону однієї з кримських військових частин. Офіцера судитимуть за державну зраду та дезертирство.
Про це повідомили у Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Південного регіону.
Пішов служити ворогу
За даними слідства, у березні 2014 року, під час російської окупації Криму, підполковник не вибув до нового місця дислокації частини, яке визначило командування. Натомість він продовжував ухилятися й приховував належність до ЗСУ.
Згодом офіцер погодився служити у збройних силах РФ, де отримав посаду начальника протиповітряної оборони — начальника відділення. Зараз він бере участь у російській агресії проти України.
Покарання за державну зраду
Згідно з українським законодавством, державна зрада в умовах воєнного стану карається позбавленням волі на строк п’ятнадцять років або довічним позбавленням волі, з конфіскацією майна.
Втім, наразі підозрюваний перебуває на тимчасово окупованій території. Тому розслідування стосовно нього ведеться у спеціальному порядку (in absentia).
Нагадаємо, у Миколаївській області судитимуть мешканця Очакова, який передавав ворогу дані про розташування українських військових.
Також днями в Одесі затримали пенсіонера. Він передавав росіянам інформацію про розташування ППО.
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