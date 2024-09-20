В Николаеве судят офицера, перешедшего на сторону врага

Бывший украинский офицер среди российских военных. Фото: Спецпрокуратура в сфере обороны Южного региона

В суд направили обвинительный акт в отношении бывшего командира зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона одной из крымских воинских частей. Офицер будет судим за государственную измену и дезертирство.

Об этом сообщили в Специализированной прокуратуре в сфере обороны Южного региона.

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Пошел служить врагу

По данным следствия, в марте 2014 года, во время российской оккупации Крыма, подполковник не выбыл на новое место дислокации, определенное командованием части. Он продолжал уклоняться и скрывал принадлежность к ВСУ.

Затем офицер согласился служить в вооруженных силах РФ, где получил должность начальника противовоздушной обороны — начальника отделения. Сейчас он участвует в российской агрессии против Украины.

Наказание за государственную измену

Согласно украинскому законодательству, государственная измена в условиях военного положения наказывается лишением свободы на срок пятнадцать лет или пожизненным лишением свободы с конфискацией имущества.

Впрочем, подозреваемый находится на временно оккупированной территории. Поэтому расследование в его отношении ведется в специальном порядке (in absentia).

Напомним, в Николаевской области будут судить жителя Очакова, который передавал врагу данные о расположении украинских военных.

Также на днях в Одессе задержали пенсионера. Он передавал россиянам информацию о расположении ПВО.