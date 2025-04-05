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Личные данные одесских журналистов слили сепаратистам — детали

5 апреля 2025 12:25
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Журналисты Одессы обвиняют главу НСЖУ в передаче личных данных
Руководитель одесского областного отделения Национального союза журналистов Юрий Работин. Фото: facebook
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

Одесские работники медиа призвали Юрия Работина уйти с должности руководителя областного отделения Национального союза журналистов. Представители СМИ обвиняют его в передаче их данных Олегу Мальцеву, обвиняемому в организации боевой группы для свержения власти.

Об этом стало известно из открытого письма, на имя Юрия Работина обнародованного журналисткой Марией Ковалевой.

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Сообщение журналистки. Фото: скриншот

Личные данные под угрозой

Согласно открытому письму, которое обнародовала журналистка Мария Ковалева, минимум тридцать подписантов этой жалобы стали мишенями для Мальцева, что стало возможным благодаря передаче их данных через Работина.

"Нас настоящие редакции Одессы секта Мальцева преследовала и неоднократно, мы обращались в Одесский НСЖУ уже на этапе, когда Мальцева задержало СБУ и председатель Юрий Работин слил все наши контакты", — написала журналист.

Автор открытого письма заявила, что действия Работина подпадают под нарушение статьи 182 Уголовного кодекса Украины о нарушении неприкосновенности частной жизни.

В свою очередь, Национальный союз журналистов Украины выразил обеспокоенность по поводу этой ситуации, осудив распространение персональных данных журналистов. Союз также подчеркнул важность защиты прав медийщиков в сложное время.

Напомним, житель Одесского района построил беседку для отдыха прямо на территории Нижнеднестровского национального парка. Также мы сообщали, что в Одесской области объявили высокий уровень опасности в начале следующей недели.

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