Кипер ответил на заявление NYT про Одессу и Трампа на заявление NYT

Российский диктатор Владимир Путин. Фото иллюстративное: REUTERS/Vyacheslav Prokofyev

Американское издание New York Times предположило, что Дональд Трамп может пойти на уступки России и согласиться передать Одессу под контроль Путина. Подобный сценарий абсолютно нереалистичен.

Об этом заявил глава Одесской ОГА Олег Кипер в интервью Дмитрию Гордону.

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Кипер подчеркнул, что подобные сценарии являются абсолютно оторванными от реальности и не имеют под собой никаких оснований. Одесса — это Украина, и ни одно политическое соглашение не изменит этого факта.

"Вы можете вообще представить себе такой сценарий? Я — нет. Ну, если это когда-нибудь и может произойти, то точно не сейчас, в период активной фазы войны", — подчеркнул глава ОГА.

По словам главы области, на сегодня украинские Силы обороны существенно изменили ситуацию в Черном море. Российский флот вынужден считаться с опасностью и больше не чувствует себя безнаказанным в этом регионе.

"Благодаря нашим Военно-Морским силам ситуация в Черном море изменилась. Враг боится туда выходить. Если Трамп имел в виду боевой путь захвата — это будет очень сложно и потребует безумных ресурсов", — подчеркнул он.

Украина противостоит врагам

Кипер напомнил, что за эти три года Украина доказала свою способность противостоять одному из самых опасных агрессоров мира, даже несмотря на прогнозы Кремля.

"Три дня — и уже три года. И мы стоим. Одесса стоит. И будет стоять всегда", — заявил глава ОВА.

По мнению Олега Кипера, подобные предположения только играют на руку врагу, поэтому важно не допускать даже гипотетических разговоров об "уступках" агрессору.

Напомним, Олег Кипер признался, что путь в политику для него непростой. А также поделился подробностями своих рабочих отношений с мэром Одессы Геннадием Трухановым.