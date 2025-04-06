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Интересует энергетика — инвесторы возвращаются в Одесскую область

6 апреля 2025 10:45
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Одесская область привлекает инвесторов 2025 года
Ветровые электростанции. Фото иллюстративное: pixabay
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

Несмотря на войну, интерес к Одесской области со стороны бизнеса стремительно растет. Международные и украинские компании видят в регионе перспективу благодаря выгодному расположению, мощному агросектору и развитой логистике. Некоторые инвесторы уже реализуют проекты, другие только начинают изучать ситуацию. Основные направления — энергетика, сельское хозяйство, морские порты и экспортные коридоры.

Об этом заявил глава Одесской ОГА Олег Кипер в интервью Дмитрию Гордону.

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Он говорит, что в регионе фиксируется рост интереса со стороны инвесторов и компаний, которые рассматривают возможность начала или возобновления деятельности. Часть предприятий уже работает с начала полномасштабного вторжения, а новые участники рынка изучают условия и перспективы.

"Есть международные компании, которые остались с начала войны и работают до сих пор. Очень много компаний прощупывают сегодня ситуацию, которая происходит здесь, приезжают, интересуются, что-то начинают делать, что-то только берут документы, смотрят, изучают этот вопрос", — рассказал Кипер.

Чем интересен регион для бизнеса

По словам главы ОВА, одним из ключевых преимуществ Одесской области остается ее логистическое расположение. Именно благодаря морским портам регион играет важную роль в обеспечении экспорта и функционировании экономики всей страны.

"Мы понимаем, что сегодня морские ворота — это мы. Логистически мы так расположены, что мы сегодня закрываем очень большой процент логистики нашей страны и, соответственно, экономики", — отметил Олег Кипер.

Кроме этого, Одесская область имеет мощный аграрный потенциал, что также привлекает внимание инвесторов. Кроме того, значительный интерес вызывают порты, транспортная инфраструктура и возможности для развития альтернативной энергетики.

"Многие компании интересуются сельским хозяйством, очень много логистика интересуется, потому что Европа, Молдова, порты — вот это такие три основных направления. То же энергетикой интересуются, много компаний заходят с альтернативной энергетикой — солнце, ветер. Строят и строили в прошлом году, берут кредиты, вкладывают свои деньги и сейчас в это все", — добавил глава Одесской области.

Развитие малого бизнеса

Также, по словам Олега Кипера, активно развивается малый и средний бизнес, хотя официальная статистика не всегда фиксирует все эти изменения. Предприниматели открывают новые точки, запускают сервисы и ищут новые ниши для развития.

"Мы с вами даже не сможем свести таблицу этого всего, но я думаю, что очень-очень-очень много компаний заходит в разные сферы", — подытожил Кипер.

Напомним, лидером по темпам весеннего посева в этом году стала Одесская область. Также Олег Кипер заявил, что Одесса никогда не будет под контролем Путина, такой сценарий абсолютно нереалистичен.

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