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Трамп бачить потенціал Одеси — може з’явитись інвестор

6 квітня 2025 17:57
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Інвестиції Трампа в Одесу — думка політолога
Пам'ятник Леоніду Утьосову на Дерибасівській. Фото ілюстративне: Новини.LIVE
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Дональд Трамп згадав Одесу як перспективне місто з економічним потенціалом. Політологи вважають, що Одеса може стати пріоритетною для американських інвестицій після завершення війни.

Про це журналістам Новини.LIVE розповів одеський політолог Михайло Шабанов.  

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Американські інвестиції в Одесу

За його словами, такі заяви Трампа не випадкові. За його словами, експрезидент мислить не як політик, а як бізнесмен, для якого географія, ресурси й вигідні умови — головні орієнтири для інвестицій.

"Трамп мислить як класичний американський девелопер, який займається нерухомістю. Він завжди звертає увагу на географію, клімат і економічну вигоду", — каже Шабанов.

Також політолог підкреслює, що Трамп завжди прагне бачити вигоду не лише для США, а й для партнерів. Одеса в цьому контексті може бути цікавою точкою входу для американського капіталу.

"Він бачить в Одесі місто з потенціалом, і якщо Америка візьме участь у повоєнному відновленні України, то Одеса цілком може отримати пріоритет", — пояснив він.

В американців є своя Одеса

Також Шабанов нагадав, що ім’я міста "Одеса" знайоме американцям ще й тому, що в самих США існує невеличке містечко з такою ж назвою. Це створює додаткову асоціативну впізнаваність та позитивне сприйняття.

"Це не випадковість. Трамп завжди намагається помічати економічно вигідні для США та їхніх партнерів міста. І він реально бачить Одесу як перспективу для інвестування", — додав політолог.

Нагадаємо, міжнародні та українські компанії бачать в Одеському регіоні перспективу завдяки вигідному розташуванню, потужному агросектору й розвиненій логістиці. Також ми писали, що Олег Кіпер пояснив, навіщо ухвалив скандальний наказ щодо експорту зерна, за який його прозвали "зерновим бароном".

Одеса Дональд Трамп інвестиції Новини Одеси бізнес війна
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