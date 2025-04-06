Олег Кіпер про скандал із зерновим експортом 2024

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер. Фото: Новини.LIVE

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер пояснив, навіщо ухвалив скандальний наказ щодо експорту зерна. Його дії викликали шквал критики, і деякі ЗМІ його називали "зерновим бароном", а представники бізнесу звинувачували у монополізації процесу.

Про це очільник Одеської області розповів в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону.

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Схеми на зерні

Олег Кіпер пояснив, що мав достатній досвід у цій сфері ще з часів адвокатської діяльності, і тому розумів схеми зловживань. Він заявив, що метою було зупинити тіньові схеми та повернути валюту до країни.

"Я розумів зсередини, як це відбувається. І мені було незрозуміло, чому під час війни деякі нечесні підприємці можуть контролювати пів ринку зерна лише через "кеш", — сказав очільник ОВА.

За його словами, наказ, який викликав резонанс, лише змінив порядок перевірки документів. Митниця дозволяла відвантаження лише за наявності підтверджуючих документів. До цього бізнес мав 30 днів на закриття декларацій, і зерно часто зникало без валютного виторгу.

"Ми змінили порядок, щоб зупинити вивіз зерна без контролю. Раніше зерно вже було за кордоном, а декларація ще навіть не закрита. Це прямі втрати для держави", — каже Олег Кіпер.

Реакція зернової асоціації

Скандал дійшов до того, що Українська зернова асоціація звинуватила Кіпера у створенні ще більшої загрози, ніж дії Путіна. Але ситуацію зупинив президент, який особисто прибув до регіону.

"Президент був з візитом, я йому все пояснив. Він мене повністю підтримав, як і правоохоронні органи. Мені важливо, щоб він розумів, що я роблю", — додав він.

Кіпер стверджує, що за час дії наказу вдалося повернути в Україну величезну суму коштів, що підсилило економіку країни.

"На момент підписання наказу борг за неповерненням валютного виторгу становив 6 мільярдів доларів. За винятком мертвого залишку у 800 мільйонів, ми все повернули. А загалом — 12 мільярдів доларів повернули в економіку", — розповів Олег Кіпер.

Нагадаємо, у березні з України було відвантажено понад 3 млн зернових і зернобобових культур. Також ми писали, що Одеський регіон лідирує у весняній сівбі ярих зернових.