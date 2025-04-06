Олег Кипер о скандале с зерновым экспортом 2024 года

Глава Одесской ОВА Олег Кипер. Фото: Новини.LIVE

Глава Одесской ОВА Олег Кипер объяснил, зачем принял скандальный приказ по экспорту зерна. Его действия вызвали шквал критики, и некоторые СМИ его называли "зерновым бароном", а представители бизнеса обвиняли в монополизации процесса.

Об этом глава Одесской области рассказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

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Схемы на зерне

Олег Кипер объяснил, что имел достаточный опыт в этой сфере еще со времен адвокатской деятельности, и поэтому понимал схемы злоупотреблений. Он заявил, что целью было остановить теневые схемы и вернуть валюту в страну.

"Я понимал изнутри, как это происходит. И мне было непонятно, почему во время войны некоторые нечестные предприниматели могут контролировать полрынка зерна только через "кэш", — сказал глава ОВА.

По его словам, приказ, который вызвал резонанс, лишь изменил порядок проверки документов. Таможня позволяла отгрузки только при наличии подтверждающих документов. До этого бизнес имел 30 дней на закрытие деклараций, и зерно часто исчезало без валютной выручки.

"Мы изменили порядок, чтобы остановить вывоз зерна без контроля. Раньше зерно уже было за границей, а декларация еще даже не закрыта. Это прямые потери для государства", — говорит Олег Кипер.

Реакция зерновой ассоциации

Скандал дошел до того, что Украинская зерновая ассоциация обвинила Кипера в создании еще большей угрозы, чем действия Путина. Но ситуацию остановил президент, который лично прибыл в регион.

"Президент был с визитом, я ему все объяснил. Он меня полностью поддержал, как и правоохранительные органы. Мне важно, чтобы он понимал, что я делаю", — добавил он.

Кипер утверждает, что за время действия приказа удалось вернуть в Украину огромную сумму средств, что усилило экономику страны.

"На момент подписания приказа долг по невозврату валютной выручки составлял 6 миллиардов долларов. За исключением мертвого остатка в 800 миллионов, мы все вернули. А в целом — 12 миллиардов долларов вернули в экономику", — рассказал Олег Кипер.

Напомним, в марте из Украины было отгружено более 3 млн зерновых и зернобобовых культур. Также мы писали, что Одесский регион лидирует в весеннем севе яровых зерновых.