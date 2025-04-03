В Одесі іноземний сутенер вербував жінок у сексуальне рабство

Затримання фігуранта. Фото: Головне управління Національної поліції в Одеській області

Іноземець в Одесі вербував жінок для сексуальної експлуатації за кордоном. Проте правоохоронці його спіймали на гарячому, фігуранту загрожує до 12 років ув'язнення.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.

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Подробиці справи

За даними слідства, іноземець розмістив в одній із місцевих груп популярного месенджеру оголошення про пошук жінок на високооплачувану роботу за кордоном, а саме до однієї з Європейських країн. Фігурант підшукав для вербування та подальшої сексуальної експлуатації чотирьох одеситок віком від 22 до 34, які перебували в уразливому стані та опинились в скрутному матеріальному становищі. Під час листування з претендентками зловмисник повідомляв, що вони матимуть гарні умови за кордоном, проживатимуть в орендованій квартирі та отримуватимуть 250-300 євро за годину. За умовами "працевлаштування", половину з цих грошей дівчата мали віддавати, а от заробіток за додаткові послуги лишати собі. Про те, що майбутня робота буде пов’язана із наданням сексуальних послуг, чоловік розповідав лише при особистих зустрічах, неодноразово наголошуючи, що через своє становище вони не знайдуть кращого заробітку. Поліцейські затримали підозрюваного в одному з районів Одеси, де він зустрівся з двома завербованими жінками, яких він мав відправити автобусом за кордон. В якості речових доказів слідчі вилучили у фігуранта мобільний телефон з інформацією, що підтверджує протиправність його дій.

Відправлення за кордон. Фото: Головне управління Національної поліції в Одеській області

Яке покарання загрожує

Чоловіку повідомили про підозру за 1 та 2 ст. 149 Кримінального кодексу України (вербування людей з метою експлуатації з використанням уразливого стану потерпілих, зокрема вчиненому повторно). Йому загрожує позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.



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