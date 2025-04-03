Житель Одещини погрожував підірвати свою сім'ю гранатою

Затримання підозрюваного. Фото: скриншот

П'яний мешканець Одещини погрожував підірвати свою сім'ю осколковою гранатою. Але теща чоловіка викликала поліцію, через що на нього відкрили кримінальне провадження.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.

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Подробиці справи

До поліції надійшло повідомлення від 53-річної жительки Кулевчанської територіальної громади про те, що її 41-річний зять у стані сп’яніння погрожує підірвати в будинку гранату.

В результаті вжитих оперативниками заходів правопорушника вдалося роззброїти та затримати, а небезпечний предмет, який, за попереднім висновком вибухотехніків, є корпусом осколкової ручної гранати, було вилучено та скеровано на експертизу. Слідчі встановили, що фігурант мешкав у будинку разом із 35-річною дружиною і трьома неповнолітніми дітьми віком від семи до шістнадцяти років та тещою. Після сварки з дружиною чоловік почав погрожувати її підірвати. Жінкам з дітьми вдалося вибігти на вулицю, отже на момент приїзду поліції в домоволодінні окрім фігуранта ніхто не перебував. Провівши обшук правоохоронці виявили вісім набоїв різного калібру та два фрагменти полімерної пляшки із нашаруваннями речовини темного кольору, яка може бути наркотичною. Зі слів підозрюваного, боєприпаси він знайшов на Донеччині та привіз додому в якості сувенірів.

Яке покарання загрожує

Суд обрав фігуранту запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в розмірі 242 240 гривень. Чоловіку повідомили про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (зберігання боєприпасів без дозволу) та ч.1 ст. 309 (незаконне зберігання, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту). Йому загрожує до семи років ув'язнення.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про чоловіка, який зливав дані про ТЦК. А також про одеського морпіха, якого судили за гранату та психотропи.