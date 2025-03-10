Здобував довідки за гроші — в Одесі затримали службовця ТРО

Затримання фігуранта. Фото: Державне бюро розслідувань

Військовий одного з підрозділів ТРО в Одесі за гроші здобував для призовників фіктивні діагнозів з психіатричної лікарні. Чоловіку загрожує до п'яти років позбавлення волі.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

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Подробиці справи

За даними слідства, фігурант підшукував охочих серед чинних військових та цивільних, які бажають уникнути призову, й пропонував за 16 тис. доларів США "відмазати" їх від служби. Фігурант через знайомих у психіатричній лікарні робив клієнтам фіктивні діагнози, які дозволяли уникнути мобілізації. У разі несплати грошей він погрожував людям примусовою мобілізацією, хизуючись зв’язками у територіальному центрі комплектування, а чинним бійцям – відряджанням на лінію бойового зіткнення. Підозрюваного затримали під час одержання коштів за чергову оборудку. Наразі вивчаються зв’язки фігуранта у ТЦК, встановлюється коло осіб, які скористалися схемою. Також проведено обшуки та вилучено документацію у психіатричній лікарні, яка надавала липові діагнози.

Яке покарання загрожує

Фігуранта підозрюють за ч.3ст. 358 Кримінального кодексу України (підроблення документів). Йому загрожує до п'яти років ув'язнення.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про чоловіка, який шпигував за аеродромами ЗСУ. А також про суд через те, що фігурант не оновив дані вчасно.