Шпионил за ВСУ в Николаеве - что грозит

Задержание фигуранта. Фото: Служба безопасности Украины

Житель Николаева по заказу ФСБ шпионил за аэродромами вооруженных сил Украины. Мужчине грозит 10 лет заключения с конфискацией имущества.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

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Подробности дела

По данным следствия, 35-летний безработный житель Николаева, собирал разведданные о местах базирования и перемещения сил обороны на территории региона. В частности его интересовали локации военных аэродромов с боевой авиацией ВСУ. Собирал сведения фигурант через личные контакты и из открытых источников. Кроме того, он обходил местность и скрыто фиксировал нужные объекты, а затем передавал "отчет" оккупантам в виде текста и фотографий с привязкой к местности. Сотрудники СБУ задержали мужчину в его собственном доме. Во время обыска у него изъят мобильный телефон с анонимным чатом, который использовал для контактов с ФСБ. Правоохранители установили, что подозреваемый попал в поле зрения вражеских спецслужб весной 2023 года, когда публиковал антиукраинские комментарии в Телеграмм-каналах. Одним из связных оказался прокремлевский блогер Сергей Лебедев (более известный под псевдонимом "Лохматый"), который находится во временно оккупированном Донецке.

Какое наказание грозит

Мужчину подозревают по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боеприпасов в Украину, движение или размещение ВСУ). Ему грозит 10 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, недавно мы писали о военном. которого судили за поддельные документы. А также об организаторе чата по повесткам.