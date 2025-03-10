Шпигував за ЗСУ в Миколаєві - що загрожує

Затримання фігуранта. Фото: Служба безпеки України

Мешканець Миколаєва на замовлення ФСБ шпигував за аеродромами збройних сил України. Чоловіку загрожує 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

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Подробиці справи

За даними слідства, 35-річний безробітній мешканець Миколаєва, збирав розвіддані про місця базування та переміщення сил оборони на території регіону. Зокрема його цікавили локації військових аеродромів з бойовою авіацією ЗСУ. Збирав відомості фігурант через особисті контакти та з відкритих джерел. Крім того, він обходив місцевість та приховано фіксував потрібні об’єкти, а потім передавав "звіт" окупантам у вигляді тексту та фотографій з прив’язкою до місцевості. Співробітники СБУ затримали чоловіка у його власному помешканні. Під час обшуку у нього вилучено мобільний телефон з анонімним чатом, який використовував для контактів з ФСБ. Правоохоронці встановили, що підозрюваний потрапив у поле зору ворожих спецслужб весною 2023 року, коли публікував антиукраїнські коментарі в Телеграм-каналах. Одним із зв'язкових виявився прокремлівський блогер Сергій Лебедєв (більш відомий під псевдонімом "Лохматий"), який перебуває у тимчасово окупованому Донецьку.

Яке покарання загрожує

Чоловіка підозрюють за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух або розміщення ЗСУ). Йому загрожує 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про військового. якого судили за підроблені документи. А також про організатора чату щодо повісток.