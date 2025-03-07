СБУ задержала корректировщиков огня по Николаеву

Служащий СБУ. Фото иллюстративное: Служба безопасности Украины

СБУ задержала агентурную группу спецслужб РФ, которая корректировала воздушные атаки по Николаеву. Им грозит от 12 лет заключения до пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

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Подробности дела

По данным следствия, приоритетными целями врага были запасные командные пункты и логистические склады Сил обороны, которые привлечены к боевым действиям на южном фронте. Чтобы собрать координаты для огневого поражения, агенты обходили улицы Николаева, где фотографировали локации украинских войск. Также фигуранты отслеживали места остановок и техобслуживания военной техники ВСУ и Национальной гвардии, которая направлялась на передовую. Собранную информацию они мессенджером направляли связному — вражескому военкору Сергею Лебедеву (псевдоним "Лохматий"), который скрывается в Донецке и работает на ФСБ и ГРУ. По данным следствия, все четверо фигурантов попали "в поле зрения" спецслужб РФ когда публиковали прокремлевские комментарии в его канале в сети. Во время обысков у мужчин изъяты мобильные телефоны с доказательствами работы на врага.

Какое наказание грозит

Сейчас следователи СБУ сообщили задержанным о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) и ч. 3 ст. 114-2 (распространение информации о перемещении или расположении ВСУ в условиях военного положения). Фигуранты находятся под стражей. Им грозит от 12 лет заключения до пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, недавно мы писали о 8,5 миллионах гривен с одесских таможенников. А также о должностных лицах ТРО, которые за деньги помогали военным списаться.