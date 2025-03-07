СБУ затримала коригувальників вогню по Миколаєву

Службовець СБУ. Фото ілюстратвне: Служба безпеки України

СБУ затримала агентурну групу спецслужб РФ, яка коригувала повітряні атаки по Миколаєву. Їм загрожує від 12 років ув’язнення до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

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Подробиці справи

За даними слідства, пріоритетними цілями ворога були запасні командні пункти та логістичні склади Сил оборони, які залучені до бойових дій на південному фронті. Щоб зібрати координати для вогневого ураження, агенти обходили вулиці Миколаєва, де фотографували локації українських військ. Також фігуранти відслідковували місця зупинок і техобслуговування військової техніки ЗСУ та Національної гвардії, яка прямувала на передову. Зібрану інформацію вони месенджером направляли зв’язковому – ворожому воєнкору Сергію Лебедєву (псевдонім "Лохматий"), який переховується у Донецьку та працює на ФСБ та ГРУ. За даними слідства, всі четверо фігурантів потрапили "у поле зору" спецслужб РФ коли публікували прокремлівські коментарі у його каналі в мережі. Під час обшуків у чоловіків вилучено мобільні телефони із доказами роботи на ворога.

Яке покарання загрожує

Наразі слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру відповідно до вчинених злочинів за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) та ч. 3 ст. 114-2 (поширення інформації про переміщення або розташування ЗСУ в умовах воєнного стану). Фігуранти перебувають під вартою. Їм загрожує від 12 років ув’язнення до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про 8,5 мільйонів гривень з одеських митників. А також про посадовців ТРО, які за гроші допомагали військовим списатися.