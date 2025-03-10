Получал справки за деньги — в Одессе задержали служащего ТРО

Задержание фигуранта. Фото: Государственное бюро расследований

Военный одного из подразделений ТРО Одессы за деньги добывал для призывников фиктивные диагнозов из психиатрической больницы. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

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Подробности дела

По данным следствия, фигурант подыскивал желающих среди действующих военных и гражданских, желающих избежать призыва, и предлагал за 16 тыс. долларов США "отмазать" их от службы. Фигурант через знакомых в психиатрической больнице делал клиентам фиктивные диагнозы, которые позволяли избежать мобилизации. В случае неуплаты денег он угрожал людям принудительной мобилизацией, хвастаясь связями в территориальном центре комплектования, а действующим бойцам — командировкой на линию боевого соприкосновения. Подозреваемого задержали во время получения средств за очередную сделку. Сейчас изучаются связи фигуранта в ТЦК, устанавливается круг лиц, которые воспользовались схемой. Также проведены обыски и изъята документация в психиатрической больнице, которая предоставляла липовые диагнозы.

Какое наказание грозит

Фигуранта подозревают по ч.3 ст. 358 Уголовного кодекса Украины (подделка документов). Ему грозит до пяти лет заключения.

Напомним, недавно мы писали о мужчине, который шпионил за аэродромами ВСУ. А также о суде из-за того, что фигурант не обновил данные вовремя.