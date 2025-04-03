Житель Одесской области угрожал взорвать свою семью гранатой

Задержание подозреваемого. Фото: скриншот

Пьяный житель Одесской области угрожал взорвать свою семью осколочной гранатой. Но теща мужчины вызвала полицию, из-за чего на него открыли уголовное производство.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

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Подробности дела

В полицию поступило сообщение от 53-летней жительницы Кулевчанской территориальной громады о том, что ее 41-летний зять в состоянии опьянения угрожает взорвать в доме гранату. В результате принятых оперативниками мер правонарушителя удалось разоружить и задержать, а опасный предмет, который, по предварительному заключению взрывотехников, является корпусом осколочной ручной гранаты, был изъят и направлен на экспертизу. Следователи установили, что фигурант жил в доме вместе с 35-летней женой и тремя несовершеннолетними детьми в возрасте от семи до шестнадцати лет и тещей. После ссоры с женой мужчина начал угрожать ее взорвать. Женщинам с детьми удалось выбежать на улицу, поэтому на момент приезда полиции в домовладении кроме фигуранта никто не находился. Проведя обыск, правоохранители обнаружили восемь патронов различного калибра и два фрагмента полимерной бутылки с наслоениями вещества темного цвета, которое может быть наркотическим. По словам подозреваемого, боеприпасы он нашел в Донецкой области и привез домой в качестве сувениров.

Какое наказание грозит

Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 242 240 гривен. Мужчине сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (хранение боеприпасов без разрешения) и ч.1 ст. 309 (незаконное хранение, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта). Ему грозит до семи лет заключения.

Напомним, недавно мы писали о мужчине, который сливал данные о ТЦК. А также об одесском морпехе, которого судили за гранату и психотропы.