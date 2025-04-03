В Одессе иностранный сутенер вербовал женщин в сексуальное рабство

Задержание фигуранта. Фото: Главное управление Национальной полиции в Одесской области

Иностранец в Одессе вербовал женщин для сексуальной эксплуатации за рубежом. Однако правоохранители его поймали с поличным, фигуранту грозит до 12 лет заключения.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

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Подробности дела

По данным следствия, иностранец разместил в одной из местных групп популярного мессенджера объявление о поиске женщин на высокооплачиваемую работу за рубежом, а именно в одну из европейских стран. Фигурант подыскал для вербовки и дальнейшей сексуальной эксплуатации четырех одесситок в возрасте от 22 до 34 лет, которые находились в уязвимом состоянии и оказались в трудном материальном положении. Во время переписки с претендентками злоумышленник сообщал, что они будут иметь хорошие условия за рубежом, проживать в съемной квартире и получать 250-300 евро в час. По условиям "трудоустройства", половину из этих денег девушки должны были отдавать, а вот заработок за дополнительные услуги оставлять себе. О том, что будущая работа будет связана с предоставлением сексуальных услуг, мужчина рассказывал только при личных встречах, неоднократно подчеркивая, что из-за своего положения они не найдут лучшего заработка. Полицейские задержали подозреваемого в одном из районов Одессы, где он встретился с двумя завербованными женщинами, которых он должен был отправить автобусом за границу. В качестве вещественных доказательств следователи изъяли у фигуранта мобильный телефон с информацией, подтверждающей противоправность его действий.

Отправка за границу. Фото: Главное управление Национальной полиции в Одесской области

Какое наказание грозит

Мужчине сообщили о подозрении по 1 и 2 ст. 149 Уголовного кодекса Украины (вербовка людей с целью эксплуатации с использованием уязвимого состояния потерпевших, в частности совершенном повторно). Ему грозит лишение свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.



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