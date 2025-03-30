Страшна пожежа в Одесі — рятувальники врятували жінку та кота

Рятувальник заливає вогонь водою. Фото: ДСНС

Увечері в Одесі сталася пожежа у житловому будинку. Вогонь охопив 30 квадратних метрів, загрожуючи сусіднім помешканням. Рятувальники оперативно ліквідували займання та врятували жінку і її кота.

Про це у неділю, 30 березня, повідомили в Головному управлінні ДСНС в Одеській області.

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Пожежа в Одесі

За інформацією рятувальників, вогонь спалахнув на вулиці Базарній, загорілося домашнє майно в квартирі на другому поверсі багатоквартирного будинку. Пожежа поширилася на площу 30 квадратних метрів, а густий дим заповнив приміщення.

Пожежа у квартирі в Одесі. Фото: ДСНС

Ситуацію ускладнювала захаращеність приміщення та складне планування квартири. Для розсіювання диму використовували повітряний нагнітач.

Рятувальники борються з вогнем. Фото: ДСНС

Пожежники врятували жінку та кота

Під час ліквідації вогню рятувальники виявили жінку та її кота. Їх вдалося витягнути з приміщення, що було у вогні, неушкодженими. Також із верхнього поверху евакуювали ще шістьох мешканців.

Пожежник рятує кота з вогню. Фото: ДСНС

За попередніми даними, причиною загоряння стало коротке замикання електропроводки. На місці працювали 25 вогнеборців і 7 одиниць техніки.

Нагадаємо, російська армія масовано атакувала промислову зону в Полтавській області, виникли пожежі у кількох локаціях. Також у передмісті Міннеаполіса невеликий літак впав на житловий будинок, почалася пожежа.