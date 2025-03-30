Страшна пожежа в Одесі — рятувальники врятували жінку та кота

З'явилося відео порятунку жінки та кота з пожежі в Одесі
Увечері в Одесі сталася пожежа у житловому будинку. Вогонь охопив 30 квадратних метрів, загрожуючи сусіднім помешканням. Рятувальники оперативно ліквідували займання та врятували жінку і її кота.
Про це у неділю, 30 березня, повідомили в Головному управлінні ДСНС в Одеській області.
Пожежа в Одесі
За інформацією рятувальників, вогонь спалахнув на вулиці Базарній, загорілося домашнє майно в квартирі на другому поверсі багатоквартирного будинку. Пожежа поширилася на площу 30 квадратних метрів, а густий дим заповнив приміщення.
Ситуацію ускладнювала захаращеність приміщення та складне планування квартири. Для розсіювання диму використовували повітряний нагнітач.
Пожежники врятували жінку та кота
Під час ліквідації вогню рятувальники виявили жінку та її кота. Їх вдалося витягнути з приміщення, що було у вогні, неушкодженими. Також із верхнього поверху евакуювали ще шістьох мешканців.
За попередніми даними, причиною загоряння стало коротке замикання електропроводки. На місці працювали 25 вогнеборців і 7 одиниць техніки.
Нагадаємо, російська армія масовано атакувала промислову зону в Полтавській області, виникли пожежі у кількох локаціях. Також у передмісті Міннеаполіса невеликий літак впав на житловий будинок, почалася пожежа.
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