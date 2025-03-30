Страшный пожар в Одессе - спасатели спасли женщину и кота

Спасатель заливает огонь водой. Фото: ГСЧС

Вечером в Одессе произошел пожар в жилом доме. Огонь охватил 30 квадратных метров, угрожая соседним помещениям. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание и спасли женщину и ее кота.

Об этом в воскресенье, 30 марта, сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области.

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По информации спасателей, огонь вспыхнул на улице Базарной, загорелось домашнее имущество в квартире на втором этаже многоквартирного дома. Пожар распространился на площадь 30 квадратных метров, а густой дым заполнил помещение.

Пожар в квартире в Одессе. Фото: ГСЧС

Ситуацию осложняла захламленность помещения и сложная планировка квартиры. Для рассеивания дыма использовали воздушный нагнетатель.

Спасатели борются с огнем. Фото: ГСЧС

Пожарные спасли женщину и кота

Во время ликвидации огня спасатели обнаружили женщину и ее кота. Их удалось вытащить из горящего помещения невредимыми. Также с верхнего этажа эвакуировали еще шестерых жителей.

Пожарный спасает кота из огня. Фото: ГСЧС

По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки. На месте работали 25 пожарных и 7 единиц техники.

Напомним, российская армия массированно атаковала промышленную зону в Полтавской области, возникли пожары в нескольких локациях. Также в пригороде Миннеаполиса, небольшой самолет упал на жилой дом, начался пожар.