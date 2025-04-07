Зэки в Одессе вымогали деньги у других заключенных

Камера подозреваемых. Фото: Главное управление Национальной полиции в Одесской области

Заключенные следственного изолятора в Одессе требовали у 23-летнего мужчины 5 тысяч долларов за то, что они не будут его избивать. Однако пострадавший обратился к правоохранителям, которые привлекли преступную группировку к ответственности.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

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Подробности дела

По данным следствия, руководил группировкой 40-летний иностранец, приговоренный к пожизненному заключению за убийство и разбойное нападение. К вымогательству денег он привлек трех низших по "статусу" заключенных в возрасте от 32 до 37 лет. Они брали на себя неформальные функции "преступной власти" среди зеков, "выбивали" из них деньги под разными надуманными основаниями и наполняли таким образом "общак". Так, угрозами причинения тяжких телесных повреждений они заставляли 23-летнего мужчину погасить несуществующий долг в размере 5000 долларов. Правоохранители задокументировали факт получения фигурантами части денег. Полицейские провели обыски и изъяли черновые записи, мобильные телефоны, банковские карты. Вещественные доказательства противоправной деятельности фигурантов приобщены к делу, на них наложен арест.

Какое наказание грозит

Трем членам сообщества, которые продолжают находиться в следственном изоляторе, сообщили о подозрении по ряду статей Уголовного кодекса Украины:

ч. 5 ст. 255 УКУ (руководство структурной частью преступной организации и участие в преступной организации);

ч. 2 ст. 255-1 УКУ (умышленное распространение в обществе преступного влияния, совершенное в условиях следственного изолятора);

ч. 4 ст. 189 УКУ (требование передачи чужого имущества, соединенное с угрозой причинения тяжких телесных повреждений, в том числе совершенное повторно по предварительному сговору группой лиц, в период военного положения).

Фигурантам грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.



Напомним. недавно мы писали об одессите, который помогал избежать тюрьмы за вознаграждение. А также о коварном сутенере, который забирал девушек в сексуальное рабство.