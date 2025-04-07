Скільки виділять на підрізку дерев в Одесі

Підрізка дерева. Фото ілюстративне: Прикарпаттяобленерго

Підрізка дерев на Трасі здоров'я та у прибережній зоні коштуватиме одеситам понад два мільйони гривень. Депутати хотіли виділити більше, проте в бюджеті міста не вистачило грошей.

Про це йшлося на комісії з питань планування бюджету та фінансів міської ради.

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Гроші на підрізку

Управління інженерного захисту міськради запросило майже 5 млн. грн., але таких грошей в бюджеті міста наразі немає. Однак решту коштів депутати, можливо, зможуть виділити пізніше. На роботи у Приморському районі витратять 1 мільйон. Провести обрізку зелених насаджень планують до початку пляжного сезону. До речі, займатиметься роботами не КП "Міськзелентрест", а сторонній підрядник, якого шукатимуть через оголошення тендеру.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про магнолії, що розквіли в Одесі. А також про те, як місто перетворюється до весни.