Російська нітроамофоска продається на Одещині

Нітроамофоска у руці. Фото ілюстративне: superagronom

На Одещині виставили на продаж 136,38 тонн добрив російського виробництва — нітроамофоски, що зберігаються в Ізмаїльському порту. Їх намагаються збути вже другий раз, тому встановили знижку — 50%.

Про це ми дізналися з майданчика Prozorro.Sale.

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Невдалі торги

Перші торги, які були призначені на 10 березня, не відбулися через відсутність учасників. На повторні — лот виставили за ціною, наполовину меншою за початкову, тобто за 1 мільйон 452 тисячі гривень. Аукціон проведуть 21 березня у формі трираундового "англійця", тобто на підвищення ціни.

Реалізація заарештованого активу

Добриво для рослин з високим вмістом азоту, фосфору та калію російського виробництва розфасоване у 272 біг-беги. Актив був арештований на підставі рішення суду ще у минулому році. Майбутньому переможцю аукціону, окрім основної вартості товару, доведеться сплатити митні платежі у розмірі 931 тисяча 287, 34 грн на рахунок АРМА. Крім того, йому треба буде виплатити компенсацію витрат організатору торгів у розмірі 63, 5 тисяч грн. Ця сума пішла на оцінку активів та підготовку їх до продажу.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, чому не варто купляти автівку в топовій комплектації. А також про те, чому в Україні дорожчають електрокари.