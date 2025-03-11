Российская нитроаммофоска продается в Одесской области

Нитроаммофоска в руке. Фото иллюстративное: superagronom

В Одесской области выставили на продажу 136,38 тонн удобрений российского производства — нитроаммофоски, хранящихся в Измаильском порту. Их пытаются сбыть уже второй раз, поэтому установили скидку — 50%.

Об этом мы узнали с площадки Prozorro.Sale.

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Неудачные торги

Первые торги, которые были назначены на 10 марта, не состоялись из-за отсутствия участников. На повторные — лот выставили по цене, вполовину меньше начальной, то есть за 1 миллион 452 тысячи гривен. Аукцион проведут 21 марта в форме трехраундового "англичанина", — на повышение цены.

Реализация арестованного актива

Удобрение для растений с высоким содержанием азота, фосфора и калия российского производства расфасовано в 272 биг-бега. Актив был арестован на основании решения суда еще в прошлом году. Будущему победителю аукциона, кроме основной стоимости товара, придется оплатить таможенные платежи в размере 931 тысяча 287, 34 грн на счет АРМА. Кроме того, ему надо будет выплатить компенсацию расходов организатору торгов в размере 63, 5 тысяч грн. Эта сумма пошла на оценку активов и подготовку их к продаже.

Напомним, недавно мы писали о том, почему не стоит покупать автомобиль в топовой комплектации. А также о том, почему в Украине дорожают электрокары.