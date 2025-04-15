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Танкер РФ, блокировавший Керченский пролив, продают на Одесчине

15 апреля 2025 13:02
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор
Продажа арестованного российского танкера в Одесской области
Ника Спирит. Фото: Prozorro.Sales
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор

Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА) выставило на продажу арестованное российское судно Nika Spirit. Именно этот корабль блокировал Керченский пролив в 2018 году.

Об этом Новини.LIVE узнали из тендера на платформе Prozorro.Sales.

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Продажа судна

Стартовая цена российского судна Nika Spirit составляет 2 млн 438 тыс. грн. Сам аукцион должен пройти 21 апреля. В характеристиках лота отметили, что этот танкер для перевозки нефтепродуктов построили в 1989 году. Согласно отчету, физический износ корабля — 66,8%, а функциональный — 80%.

Блокировка пролива

Добавим, танкер Nika Spirit, ранее известный как Neyma, был задержан 24 июля 2019 года в порту Измаил Одесской области и идентифицирован как судно, которое блокировало Керченский пролив в ноябре 2018 года. Тогда российские пограничники с применением оружия захватили украинские военные корабли с 24 членами экипажа. А в ноябре 2024 года Днепровский районный суд Киева разрешил передать арестованный Nika Spirit для реализации.

Напомним, недавно мы писали о том, что боновых заграждений в Крыму стало меньше. А также о продаже арестованных российских удобрений.

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