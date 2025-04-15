НАТО должны сильнее давить на Кремль и дать Украине больше систем Patriot - Владимир Зеленский

Patriot PAC-3MSE. Фото иллюстративное: US Army

НАТО должны сильнее давить на Кремль и дать Украине больше систем Patriot. Поскольку наше государство сейчас нуждается в системах противовоздушной обороны.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга в Одессе.

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Необходимость в ПВО

Владимир Зеленский поблагодарил генерального секретаря НАТО Марка Рютте за последовательную поддержку еще с начала полномасштабной войны. Кроме того, подчеркнул важность поставки систем Patriot. Президент заявил, что Украина готова участвовать финансово в их приобретении. Поскольку наша страна нуждается в системах ПВО.

"Абсолютно каждый видит, какой острой является потребность Украины в системах противовоздушной обороны и в ракетах к ним ", — сказал Владимир Зеленский.

Также президент Украины призвал союзников к более решительному давлению на Кремль и поддержке оборонных форматов сотрудничества, в частности коалиции Patriot и миссии НАТО в Висбадене.

Напомним, недавно мы писали о координационном совещании в Одессе. А также о переговорах в Турции о режиме тишины на Черном море.