Главного экс-военкома Одесской области Борисова суд оставил под стражей

Евгений Борисов. Фото: Виталий Носач/РБК-Украина

Одесского экс-военкома Евгения Борисова суд оставил под стражей с возможностью внесения залога. Его подозревают в организации служебного подлога, отмывании имущества и препятствовании деятельности Вооруженных сил Украины.

Об этом мы узнали из решения Киевского апелляционного суда.

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Жалобы защиты отклонены

Коллегия судей рассмотрела постановление Печерского райсуда Киева и продолжила экс-военному Евгению Борисову меру пресечения в виде содержания под стражей. Все апелляционные жалобы стороны защиты были отклонены. Бывшему руководителю ТЦК Одесской области назначили залог в размере 179 863 200 гривен.

"По результатам апелляционного рассмотрения постановление следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 20 марта 2025 года оставлено без изменений, апелляционные жалобы стороны защиты — без удовлетворения",— говорится в сообщении Киевского апелляционного суда.

Дело Борисова

Семья Евгения Борисова во время полномасштабной войны приобрела на испанском побережье недвижимости и автомобилей на миллионы долларов. В мае ГБР открыло уголовное производство по ч. 5 ст. 426-1 УК Украины (превышение полномочий) и отстранило военкома от должности. 19 июля глава НАПК Александр Новиков сообщил, что Евгений Борисов присвоил 188 миллионов грн. 22 июля 2023 года Евгению Борисову объявили о подозрении в незаконном обогащении и в умышленном уклонении от несения службы. Бывший чиновник пытался скрыться от следствия, при этом он использовал элементы конспирации.

В 2024 году два открытых против Борисова дела направили в суд. В частности, о незаконном обогащении, выездах на отдых в Испанию и на Сейшелы вместо службы и о подделке документов. Кроме того, ему инкриминируют отмывание имущества на более 140 миллионов гривен. Экс-военному грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, недавно мы писали о том, как дело Борисова было передано в суд. А также о военном, который рубил деревья.