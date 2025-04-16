Головного ексвоєнкома Одещини Борисова суд залишив під вартою

Євген Борисов. Фото: Віталий Носач/РБК-Україна

Одеського ексвоєнкома Євгена Борисова суд залишив під вартою із можливістю внесення застави. Його підозрюють в організації службового підроблення, відмиванні майна та перешкоджанні діяльності Збройних сил України.

Про це ми дізналися з рішення Київського апеляційного суду.

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Скарги захисту відхилено

Колегія суддів розглянула ухвалу Печерського райсуду Києва та продовжила ексвоєнкому Євгену Борисову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Усі апеляційні скарги сторони захисту були відхилені. Колишньому керівнику ТЦК Одещини назначили заставу в розмірі 179 863 200 гривень.

"За результатами апеляційного розгляду ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 20 березня 2025 року залишено без змін, апеляційні скарги сторони захисту — без задоволення", — йдеться у повідомленні Київського апеляційного суду.

Справа Борисова

Родина Євгена Борисова під час повномасштабної війни придбала на іспанському узбережжі нерухомості та автівок на мільйони доларів. У травні ДБР відкрило кримінальне провадження за ч. 5 ст. 426-1 КК України (перевищення повноважень) та відсторонило військкома від посади. 19 липня голова НАЗК Олександр Новіков повідомив, що Євген Борисов привласнив 188 мільйонів гривень. 22 липня 2023 року Євгену Борисову оголосили про підозру у незаконному збагаченні та в умисному ухиленні від несення служби. Колишній посадовець намагався втекти від слідства, при цьому він використовував елементи конспірації.

У 2024 році дві відкриті проти Борисова справи скерували до суду. Зокрема, про незаконне збагачення, виїзди на відпочинок в Іспанію та на Сейшели замість служби і щодо підробки документів. Крім того, йому інкримінують відмивання майна на понад 140 мільйонів гривень. Ексвоєнкому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, як справу Борисова було передано до суду. А також про військового, який рубав дерева.