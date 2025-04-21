В Одесской области могут закрыть 7 школ — что будет с учениками и учителями

Дети в школе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

С 1 сентября 2025 года государство останавливает финансирование заработной платы учителей школ, в которых учится менее 45 учеников. Из-за этого в Одесской области могут закрыть 7 образовательных учреждений.

Об этом Новини.LIVE узнали из исследования, которое провели журналисты издания Education.ua.

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Сколько школ могут закрыть

В целом по Украине могут закрыть или реорганизовать как минимум 403 малокомплектные школы. Это может привести к еще большему разрыву между городским и сельским образованием. Больше всего образовательных учреждений пострадает во Львовской (54), Черкасской (40), Сумской (33), Тернопольской (32) и Хмельницкой (32) областях.

Инфографика по регионам. Фото: Education.ua

Что будет с учениками и учителями

Власти гарантируют перевод детей из школ, которые закроются, в другие опорные образовательные учреждения. Трудоустройство учителей после закрытия или реорганизации зависит от организации на местах. При наличии вакансий педагогов могут перевести в другие учреждения, однако многим придется искать новую работу или менять профессию.

О каком законопроекте идет речь

5 марта 2024 года Кабинет Министров Украины принял Постановление № 245, которое меняет подход к финансированию образования. Согласно ему, начиная с 1 сентября 2025 года, государство больше не будет выделять средства на оплату труда педагогов в школах, где количество учеников составляет менее 45 человек. Исключение сделали только для начальных образовательных учреждений, которые продолжат получать средства, независимо от количества детей.

Добавим, в 2020-2021 учебном году работало 14 815 школ, а в сентябре 2024 года осталось уже 12 268 учреждений общего среднего образования.

Напомним, недавно мы писали о краже денег на ремонт школы. А также о средствах на питание детей в учебных заведениях.