Дети Одессы не останутся без еды - депутаты проголосовали за выделение средств на питание в школах

Дети питаются. Фото: Новини.LIVE

Государственная субвенция на питание детей в младших классах школы в Одессе исчерпана. Однако дети не останутся голодными — финансировать завтраки и обеды для маленьких одесситов будут из городского бюджета.

Такое решение сегодня приняли на сессии Одесского горсовета.

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С осени 2024 года ученики начальных школ получали бесплатные завтраки и обеды. Оплачивалось это на 70% за счет государственной субвенции и на 30% из бюджета Одессы. Общая стоимость питания в день во всех учреждениях составляла 1— 1,4 млн грн. Поскольку выделенные средства закончились, депутаты на сессии проголосовали за финансирование еды для детей за счет города.

"Мы обратились к коллегам из ОВА, и благодарны за поддержку, соответствующие обращения, организацию перераспределения остатков субвенции из других общин, но пока его еще нет. Позиция городского головы Геннадия Труханова, его заместителей, депутатского корпуса Одесского городского совета — подставить плечо и продолжить предоставление завтраков и обедов за счет городского бюджета",— пишет директор департамента образования Елена Буйневич в соцсети.

В горсовете добавляют: дети будут продолжать получать обеды и завтраки до 23-25 мая (конца учебного года).

Не хватает поваров

В горсовете также доложили, что в некоторых образовательных учреждениях не хватает поваров. Для решения этой проблемы в горсовете планируется увеличить количество школ, где еда будет готовиться на месте. Таким образом, депутаты хотят закрыть и вопрос разогрева продуктов, ведь с этим также возникают сложности.

"В отдельных школах нет просто поваров. Есть оборудование, помещения пищеблоков, а работников не хватает. Это не работники муниципальных школ, а работники организаций, которые осуществляют питание", — говорит Елена Буйневич.

К началу следующего учебного года планируется увеличить количество школ с пищеблоками до 75% от общей массы учреждений.

Напомним. недавно мы писали о конце учебного года в 2025-м. А также о фильтрации детей в Крыму.