Когда возобновят движение поезда Одесса - Кишинев

Поезд УЗ. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Летом планируют возобновить движение поезда Кишинев — Одесса, который был прерван 24 февраля 2022 года из-за начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Поезда будут ходить через непризнанное Приднестровье.

Об этом говорится в сообщении Молдавской железной дороги.

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Украинская и молдавская стороны обсудили возможности транзита наших грузов в страны ЕС и обратно железнодорожными линиями. После восстановления сообщения поезд Кишинев — Одесса будет ходить через непризнанную ПМР.

"Стороны пришли к общему мнению, что необходимо возобновить работу пассажирского маршрута Кишинев — Одесса, запуск которого запланирован с открытием летнего сезона", — говорится в сообщении Молдавской железной дороги.

Грузовые перевозки

В первую очередь планируют запустить грузовые поезда. Ими украинская экспортная продукция будет через Молдову доставляться в страны Восточной Европы. Добавим, сейчас пункты пересечения границы между Украиной и Молдовой на приднестровском участке не работают — их работа прекратилась в феврале 2022 года.

Напомним, недавно мы писали о восстановлении паромного сообщения с Грузией. А также о поездах в Ужгород.