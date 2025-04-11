Паром Черноморск-Батуми возобновил свою работу

Судно "Герои Плевны". Фото: Сергей Андрющенко в соцсети

Украина впервые с начала полномасштабного вторжения возобновила паромное сообщение с Грузией. Выполнено уже два рейса из Черноморска в Одесской области в грузинский порт "Батуми".

Об этом директор по коммерческой работе и логистике АО "Укрзализныця" Тимофей Мураховский сообщил журналистам Интерфакса.

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По словам Тимофея Мураховского, первые отправки в марте были выполнены в режиме информационной тишины. Но предприниматель призвал бизнес активнее приобщаться к направлению и анонсировал третий рейс.

"Выполнены два рейса 18 и 26 марта из порта "Черноморск" в порт "Батуми", на следующей неделе планируется третий рейс", — сказал Тимофей Мураховский.

Проект реализуется при участии одесской судоходной компании "Укрферри" и дочернего АО "Укрзалізниці" UZ Cargo Poland (Варшава).

Грузовые перевозки

С начала полномасштабной агрессии России в феврале 2022 года морское сообщение между Украиной и Грузией отсутствовало. Судоходная компания "Укрферри" анонсировала восстановление паромного сообщения "Черноморск-Батуми" с 9 июля 2024 года, но этого не произошло. Сейчас же сообщают, что часть грузов, которые движутся по коридору ТМТМ, соединяющему Китай с Европой, планируется направить через нашу страну. Анонсируют, что паромы "Герои Плевны" и "Герои Шипки" будут перевозить контейнерные поезда из каспийских портов в Баку. А затем — из грузинского Поти в Одессу, откуда грузы будут отправляться в Европу.

Напомним, недавно мы писали о том, каким поездом добраться из Одессы в Ужгород. А также о том, как уложить все вещи в чемодан.