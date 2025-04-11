Пором Чорноморськ-Батумі відновив свою роботу

Судно "Герої Плевни". фото: Сергій Андрющенко в соцмережі

Україна вперше з початку повномасштабного вторгнення відновила поромне сполучення з Грузією. Виконано вже два рейси з Чорноморська на Одещині до грузинського порту "Батумі".

Про це директор з комерційної роботи та логістики АТ "Укрзалізниця" Тимофій Мураховський повідомив журналістам Інтерфаксу.

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За словами Тимофія Мураховського, перші відправлення в березні були виконані в режимі інформаційної тиші. Але підприємець закликав бізнес активніше долучатися до напрямку та анонсував третій рейс.

"Виконано два рейси 18 і 26 березня з порту "Чорноморськ" до порту "Батумі", наступного тижня планується третій рейс", — сказав Тимофій Мураховський.

Проєкт реалізується за участі одеської судноплавної компанії "Укрферрі" й дочірнього АТ "Укрзалізниці" UZ Cargo Poland (Варшава).

Вантажні перевезення

Від початку повномасштабної агресії Росії в лютому 2022 року морське сполучення між Україною та Грузією було відсутнє. Судноплавна компанія "Укрферрі" анонсувала відновлення поромного сполучення "Чорноморськ-Батумі" з 9 липня 2024 року, але цього не відбулось. Також повідомляють, що частину вантажів, які рухаються коридором ТМТМ, що з'єднує Китай з Європою, планується спрямувати через нашу країну. Анонсують, що пороми "Герої Плевни" і "Герої Шипки" перевозитимуть контейнерні потяги з каспійських портів до Баку. А потім — з грузинського Поті до Одеси, звідки вантажі вирушатимуть до Європи.

Нагадаємо. нещодавно ми писали про те, яким потягом дістатися з Одеси до Ужгорода. А також про те, як укласти всі речі в чемодан.