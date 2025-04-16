Коли відновлять рух потягу Одеса - Кишинів

Потяг УЗ. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Влітку планують відновити рух потяга Кишинів – Одеса, який був перерваний 24 лютого 2022 року через початок повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Поїзди ходитимуть через невизнане Придністров'є.

Про це йдеться в повідомленні Молдовської залізниці.

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Українська та молдовська сторони обговорили можливості транзиту наших вантажів до країн ЄС і назад залізничними лініями. Після відновлення сполучення потяг Кишинів — Одеса ходитиме через невизнане ПМР.

"Сторони дійшли спільної думки, що необхідно відновити роботу пасажирського маршруту Кишинів — Одеса, запуск якого заплановано з відкриттям літнього сезону", — йдеться в повідомленні Молдовської залізниці.

Вантажні перевезення

У першу чергу планують запустити вантажні потяги. Ними українська експортна продукція буде через Молдову доставлятись у країни Східної Європи. Додамо, наразі пункти перетину кордону між Україною і Молдовою на придністровській ділянці не працюють — їхня робота припинилась у лютому 2022 року.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про відновлення паромного сполучення із Грузією. А також про потяги до Ужгорода.