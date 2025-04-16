Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Поїзд Одеса — Кишинів запустять вже цього літа — деталі arrow

Поїзд Одеса — Кишинів запустять вже цього літа — деталі

16 квітня 2025 12:00
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
Коли відновлять рух потягу Одеса - Кишинів
Потяг УЗ. Фото ілюстративне: Новини.LIVE
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

Влітку планують відновити рух потяга Кишинів – Одеса, який був перерваний 24 лютого 2022 року через початок повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Поїзди ходитимуть через невизнане Придністров'є. 

Про це йдеться в повідомленні Молдовської залізниці.

Реклама
Читайте також:

З Одеси до Кишиніва

Українська та молдовська сторони обговорили можливості  транзиту наших вантажів до країн ЄС і назад залізничними лініями. Після відновлення сполучення потяг Кишинів — Одеса ходитиме через невизнане ПМР.

"Сторони дійшли спільної думки, що необхідно відновити роботу пасажирського маршруту Кишинів — Одеса, запуск якого заплановано з відкриттям літнього сезону", — йдеться в повідомленні Молдовської залізниці.

Вантажні перевезення

У першу чергу планують запустити вантажні потяги. Ними українська експортна продукція буде через Молдову доставлятись у країни Східної Європи. Додамо, наразі пункти перетину кордону між Україною і Молдовою на придністровській ділянці не працюють — їхня робота припинилась у лютому 2022 року.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про відновлення паромного сполучення із Грузією. А також про потяги до Ужгорода.

 

Одеса Молдова поїзди Новини Одеси залізниця
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама