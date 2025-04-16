Діти Одеси не залишаться без їжі - депутати проголосували за виділення коштів на харчування у школах

Діти харчуються. Фото: Новини.LIVE

Державну субвенцію на харчування дітей у молодших класах школи в Одесі вичерпано. Проте освітяни не залишаться голодними — фінансувати сніданки та обіди для маленьких одеситів будуть з міського бюджету.

Таке рішення сьогодні прийняли на сесії Одеської міськради.

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З осені 2024 року учні початкових шкіл отримували безкоштовні сніданки та обіди. Оплачувалось це на 70% за рахунок державної субвенції і на 30% з бюджету Одеси. Загальна вартість харчування на день у всіх закладах складала 1— 1,4 млн грн. Оскільки виділені кошти скінчились, депутати на сесії проголосували за фінансування їжі для дітей за кошти міста.

"Ми звернулись до колег з ОВА, і вдячні за підтримку, відповідні зверення, організацію перерозподілу залишків субвенції з інших громад, але наразі його ще немає. А навчальний рік триває. Позиція міського голови Геннадія Труханова, його заступників, депутатського корпусу Одеської міської ради — підставити плече і продовжити надання сніданків і обідів за рахунок міського бюджету", — пише директор департаменту освіти Олена Буйневич у соцмережі.

У міськраді додають: діти продовжуватимуть отримувати обіди та сніданки до 23-25 травня (кінця навчального року).

Не вистачає кухарів

У міськраді також доповіли, що у деяких освітніх закладах не вистачає кухарів. Для вирішення цієї проблеми у міськраді планують збільшити кількість шкіл, в яких їжа буде готуватися на місці. Таким чином депутати хочуть закрити і питання розігріву продуктів, адже із цим також виникають складнощі.

"В окремих школах немає просто кухарів. Є обладнання, приміщення харчоблоків, а працівників не вистачає. Це є не працівники муніципальних шкіл, а працівники організацій, які здійснюють харчування", — каже Олена Буйневич.

До початку наступного навчального року планують збільшити кількість шкіл із харчоблоками до 75% від загальної маси закладів.

Нагадаємо. нещодавно ми писали про кінець учбового року у 2025-му. А також про фільтрування дітей в Криму.