Одеські школярі зможуть слухати лекції від викладачів ОНУ ім. І.І. Мечникова - які саме

ОНУ ім. І.І. Мечникова. Фото ілюстративне: ОНУ ім. І.І. Мечникова

Одеські школярі вивчатимуть природничі науки на базі Інституту фізики ОНУ ім. І.І.Мечнікова. Викладачі університету будуть вести спецкурси та факультативні уроки для отримувачів допрофільної освіти.

Про це повідомляють на офіційному каналі міста.

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Рішеня департаменту

Починаючи з наступного року, Департамент освіти і науки Одеської міської ради розпочне співпрацю з Інститутом фізики Одеського національного університету ім. І. Мечникова. Метою буде підвищення престижу природничих наук та залучення молоді до цієї галузі науки. Відповідний меморандум підписали сьогодні мер Одеси Геннадій Труханов та ректор ОНУ Вячеслав Труба.

"Під час спілкування з освітянами, ми говорили про реформу старшої школи, що вимагає створення предметних кабінетів і лабораторій, і, безумовно, пошуку та залучення висококласних фахівців. Школам бракує фізиків, які могли б займатися з обдарованими дітьми, а Інститут фізики зацікавлений у спільній роботі з містом. Має і фахівців, і лабораторії", — сказав мер Одеси Геннадій Труханов.

Деталі співпраці

На підставі підписаного Меморандуму заклади загальної середньої освіти будуть заключати договори щодо залучення викладачів фізики або інших дисциплін від ВНЗ. Це допоможе підвищити якість допрофільної підготовки здобувачів освіти (7-9 класи) та профільного навчання (10-11 класи). Передбачають викладання спецкурсів, факультетів та організації науково-дослідницької діяльності із обдарованими учнями.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що на Одещині можуть закрити 7 шкіл. А також про кошти на харчування дітей в закладах освіти.