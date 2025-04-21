Одесские школьники смогут слушать лекции от преподавателей ОНУ им. И.И. Мечникова - какие именно

ОНУ им. И.И. Мечникова. Фото иллюстративное: ОНУ им. И.И. Мечникова

Одесские школьники будут изучать естественные науки на базе Института физики ОНУ им. И.И. Мечникова. Молодежь ожидают спецкурсы и факультативные уроки от специалистов в естественных науках.

Об этом сообщается на официальном канале города.

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Решение департамента

Начиная со следующего года, Департамент образования и науки Одесского городского совета начнет сотрудничество с Институтом физики Одесского национального университета им. И.И. Мечникова. Цель — повышение престижа естественных наук и привлечение молодежи к этой сфере. Соответствующий меморандум подписали сегодня мэр Одессы Геннадий Труханов и ректор ОНУ Вячеслав Труба.

"Во время общения с педагогами, мы говорили о реформе старшей школы, что требует создания предметных кабинетов и лабораторий, и, безусловно, поиска и привлечения высококлассных специалистов. Школам не хватает физиков, которые могли бы заниматься с одаренными детьми, а Институт физики заинтересован в совместной работе с городом. Хватает и специалистов, и лабораторий", — сказал мэр Одессы Геннадий Труханов.

Детали сотрудничества

На основании подписанного Меморандума учреждения общего среднего образования будут заключать договоры о привлечении преподавателей физики или других дисциплин от ВУЗов. Это поможет повысить качество допрофильной подготовки соискателей образования (7-9 классы) и профильного обучения (10-11 классы). Предусматривают спецкурсы, факультативы и организацию научно-исследовательской деятельности с одаренными учениками.

Напомним, недавно мы писали о том, что в Одесской области могут закрыть 7 школ. А также о средствах на питание детей в учебных заведениях.