Первая подземная школа-укрытие появилась в Одесской области

Школа-укрытие. Фото: Олег Кипер

В Одесской области открыли первую подземную школу-укрытие, рассчитанную на 700 учеников. Построить сооружение удалось благодаря финансированию от Европейских партнеров.

Об этом сообщает директор департамента образования и науки Одесской ОВА Александр Лончак в соцсети.

Реклама

Читайте также:

Школа-укрытие

В Молодежненском лицее Великодолинской громады открыли современное укрытие, рассчитанное на 700 учеников. Это полноценное учебное пространство, безопасное во время тревог, с классами, кинотеатром, студией, игровыми зонами и будущим краеведческим музеем. Объект реализован благодаря финансированию Европейским Союзом, Литовской Республикой и правительством Ирландии.

"Сооружение будет иметь двойное назначение — в мирное время оно может быть приспособлено под другую функцию и использоваться как спортивный объект, пространство для внеклассных мероприятий, образовательный хаб. Педколлектив уже инициировал организацию краеведческого музея в одном из помещений, где учителя планируют проводить интерактивные уроки истории",— пишет директор департамента образования и науки Одесской ОВА Александр Лончак.

Таких укрытий в Украине в целом планируется построить 6, и первое из них теперь в Одесской области.

Культурное пространство. Школа-укрытие. Фото: Олег Кипер

Развлекательная зона. Школа-укрытие. Фото: Олег Кипер

Напомним, недавно мы писали о том, что в Одесской области могут закрыть 7 школ. А также о средствах на питание детей в учебных заведениях.