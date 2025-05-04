Русский язык вытеснили из школ на Юге Украины - Креминь

Дети в школе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В школах Юга и Востока Украины почти полностью исчезло обучение на русском языке. На украинском сегодня преподают в 99% учреждений среднего образования. Этот сдвиг произошел из-за изменения языковой идентичности после вторжения РФ.

Об этом заявил Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень.

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По его словам, еще 2-3 года назад русский как язык обучения или иностранный изучали около 100 тысяч детей. Теперь таких учеников осталось только 345.

"Это результат сознательного выбора украинцев, которые после полномасштабного вторжения отвергли язык страны-оккупанта", — заявил Кремень.

Он отметил, что самые сильные сдвиги произошли именно в регионах, которые традиционно считались русифицированными, — на Юге и Востоке. Русскоязычные классы, которые еще существуют, — это остаток предыдущих лет. Кремень убежден: со следующего учебного года и эта категория исчезнет.

Запрет русского языка в учебных заведениях

Кроме того, в Верховной Раде уже зарегистрирован законопроект, который предусматривает полный запрет русского языка в учебных заведениях - даже во время перерывов и внеурочных мероприятий.

"Языковая среда должна быть украинской не только на уроках, но и в библиотеках, спортзалах, в общении на переменах", — подчеркнул Кремень.

Он также призвал родителей и учителей поддерживать детей личным примером.

Напомним, мы писали, что в Украине стало меньше школьников на 4,3% по сравнению с прошлым годом. Также сообщали, сколько учеников в этом году пишут НМТ за рубежом.