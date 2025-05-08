Водій таксі в Одесі облаяв та вигнав пасажирку з авто через зауваження за російську музику

Черговий мовний скандал в Одесі — таксист слухав російський реп
В Одесі стався черговий мовний скандал — водій таксі слухав у машині російський реп. Пасажирка зробила йому зауваження, після чого перевізник вигнав її з авто та облаяв.
Відео з інцидентом шириться соцмережами.
Мовний скандал
На відео, яка виклала жінка, можна побачити як таксист, що її везе, слухає реп на російській мові. Пасажирка попросила його вимкнути заборонену музику, однак чоловік віповів, що у своїй машині буде слухати все, що захоче та додав, що не буде їхати далі. А коли водій побачив, що його знімають, нецензурно облаяв клієнтку.
"Я що захочу, те й буду слухати в своїй автівці. Вийди н***й з машини!", — сказав водій таксі.
В кінці суперечки жінка сказала водію, що поскаржиться на нього у компанію перевізника. Додамо, відповідно до чинного законодавства, штраф за прослуховування російської музики у публічних місцях складає 70 гривень.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що на півдні майже не залишилось шкіл з російською мовою викладання. А також про покарання за прослуховування забороненої музики.
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