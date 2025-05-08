Водій таксі в Одесі облаяв та вигнав пасажирку з авто через зауваження за російську музику

Одеське таксі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі стався черговий мовний скандал — водій таксі слухав у машині російський реп. Пасажирка зробила йому зауваження, після чого перевізник вигнав її з авто та облаяв.

Відео з інцидентом шириться соцмережами.

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Мовний скандал

На відео, яка виклала жінка, можна побачити як таксист, що її везе, слухає реп на російській мові. Пасажирка попросила його вимкнути заборонену музику, однак чоловік віповів, що у своїй машині буде слухати все, що захоче та додав, що не буде їхати далі. А коли водій побачив, що його знімають, нецензурно облаяв клієнтку.

"Я що захочу, те й буду слухати в своїй автівці. Вийди н***й з машини!", — сказав водій таксі.

В кінці суперечки жінка сказала водію, що поскаржиться на нього у компанію перевізника. Додамо, відповідно до чинного законодавства, штраф за прослуховування російської музики у публічних місцях складає 70 гривень.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що на півдні майже не залишилось шкіл з російською мовою викладання. А також про покарання за прослуховування забороненої музики.